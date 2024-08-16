Коллектив тренировочного центра Кавголово обратился за помощью к Минспорту

Сотрудники учебно-тренировочного центра «Кавголово», расположенного в Ленинградской области, написали письменное обращение, где рассказали, что после смены руководства НГУ им. П.Ф. Лесгафта более двух лет назад ситуация в УТЦ значительно ухудшилась и коллектив опасается за дальнейшую судьбу учебно-тренировочного комплекса, его возможную коммерциализацию или полную приостановку деятельности, а также за потерю своих рабочих мест. Они попросили вмешаться в ситуацию и забрать объект в прямое подчинение Министерству спорта РФ. Об этом сообщается в социальных сетях центра.

«С приходом нового руководства НГУ им. П.Ф. Лесгафта более двух лет назад были связаны надежды на развитие, обновление и модернизацию ВУЗа, совершенствование инфраструктуры и нашего учебно-тренировочного центра, существующего главным образом на доходы от текущей деятельности.

Однако из-за груза накопленных при новом руководстве университета проблем руководством ВУЗа было принято решение использовать доходы от деятельности УТЦ «Кавголово» на затыкание брешей и проблем в головной организации, последовали запреты на приобретение любых ТМЦ необходимых для деятельности и содержания комплекса, вплоть до гвоздя. Разъяснений, каким образом можно содержать сложный в эксплуатации с технической точки зрения объект, в наш адрес не последовало.

Узнав об этом, руководство университета решило примерно наказать УТЦ «Кавголово», и многие его сотрудники подверглись травле, морально-психологическому давлению, людей отработавших по 5-10 лет на этом месте и являющихся профессионалами своего дела, по сути, заставляют увольняться либо самостоятельно, либо путём сокращения штата, для оказания давления и слежки нанят целый ЧОП, вскрываются личные кабинеты сотрудников, машины усердно досматривают на выезде (вы, наверно, обратили на это внимание), всех неугодных взяли на карандаш, как крепостных», — говорится в заявлении.