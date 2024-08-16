Бронзовый призёр ОИ-2018 Кулешова опубликовала фотографии со сбора в Киргизии

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова поделилась фотографиями со сбора в Киргизии. Спортсменка была там с 28 июля.

Анастасия Кулешова Фото: из личного архива Анастасии Кулешовой

Фото: из личного архива Анастасии Кулешовой

«Киргизия. Тренировочный сбор окончен (слава богу). Смешанные чувства остались, но я улетаю довольной домой к родным», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

В 2018 году Анастасия Кулешова в составе сборной России стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в эстафетной гонке, впервые стала призёром в гонке Кубка мира и завоевала золотую медаль в скиатлоне на молодёжном чемпионате мира. Ранее спортсменка объяснила отсутствием интереса с её стороны вопрос о полемике с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.