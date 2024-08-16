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Йоханнес Клебо откажется от телефона ради подготовки к ЧМ-2025 в Тронхейме

Йоханнес Клебо откажется от телефона ради подготовки к ЧМ-2025 в Тронхейме
Йоханнес Клебо
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо откажется от телефона до ноября этого года ради подготовки к ЧМ-2025 в норвежском Тронхейме. Об этом сообщает Nordic Magazine со ссылкой на Addresseavisen. Использование мобильного устройства спортсмен прекратит после участия в лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka, который завершится 17 августа.

«Я циничен во всём, чем занимаюсь. Хочу провести десять лучших дней на чемпионате мира.

Никого не волнует, кто выиграет чемпионат мира этой зимой. Если вы спросите меня, кто победил в 2011 году (Норвегия проводила ЧМ-2011. — Прим. «Чемпионата»), я не знаю, кто это был. Но я помню, кто выиграл все дистанции», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine со ссылкой на Addresseavisen.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает. В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

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