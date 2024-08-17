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Петтер Нортуг назвал новый процент вероятности своего выступления на ЧМ-2025

Петтер Нортуг назвал новый процент вероятности своего выступления на ЧМ-2025
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг обновил процент вероятности своего возвращения в профессиональный спорт ради выступления на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

— Шанс на участие в ЧМ составляет всего один процент?
— Может быть, 2,2% сегодня, — приводит слова Нортуга NRK.

Петтер Нортуг заявлял, что вероятность его возвращения в профессиональный спорт составляет один процент. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.

Недавно в родной деревне Нортуга состоялось торжественное открытие статуи титулованного норвежца.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.

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