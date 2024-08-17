«Это внутренняя мечта Петтера». Отец Нортуга — о шансах сына на ЧМ-2025

Отец двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежского лыжника Петтера Нортуга Джон Нортуг высказался о вероятности возвращения сына в профессиональный спорт ради выступления на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

«Наверное, это внутренняя мечта Петтера. Но моя оценка такова, что он не может быстро проехать столько гонок, чтобы пройти квалификацию. Не думаю, что он сможет пройти квалификацию. Это мой честный ответ», — приводит слова Нортуга NRK.

Петтер Нортуг заявлял, что вероятность его возвращения в профессиональный спорт увеличилась. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.