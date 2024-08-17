«99% вероятность, что удивит негативно». Тренер сборной Норвегии — о возвращении Нортуга

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум рассказал, сможет ли двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг ещё раз удивить публику своим выступлением.

«Если говорить о нём с оптимизмом, то я думаю, что вероятность того, что он сможет нас приятно удивить, составляет один процент. Тогда есть 99% вероятность, что он нас удивит негативно, если правильно интерпретировать мои цитаты», — приводит слова Носсума NRK.

Петтер Нортуг заявлял, что вероятность его возвращения в профессиональный спорт увеличилась. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.