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«99% вероятность, что удивит негативно». Тренер сборной Норвегии — о возвращении Нортуга

«99% вероятность, что удивит негативно». Тренер сборной Норвегии — о возвращении Нортуга
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум рассказал, сможет ли двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг ещё раз удивить публику своим выступлением.

«Если говорить о нём с оптимизмом, то я думаю, что вероятность того, что он сможет нас приятно удивить, составляет один процент. Тогда есть 99% вероятность, что он нас удивит негативно, если правильно интерпретировать мои цитаты», — приводит слова Носсума NRK.

Петтер Нортуг заявлял, что вероятность его возвращения в профессиональный спорт увеличилась. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.
Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.

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