Тириль Венг: человек, который украл мой аккаунт, хотел получить деньги, чтобы вернуть его

Двукратная чемпионка мира в эстафете, норвежская лыжница Тириль Венг рассказала, что люди, которые взломали её аккаунт в социальных сетях, хотели получить деньги за возвращение аккаунта.

«Человек, который его украл, хотел получить деньги, чтобы вернуть его. Лотта (Уднес Венг, её сестра) начала разговаривать с ним через текстовое сообщение. Казалось бы, деловая сделка, речь идёт примерно о 5000 норвежских крон (около € 425). Это не стоит столько, поэтому я не волновалась. На самом деле это ошибка новичка. Но теперь сменила пароль почти везде», — приводит слова Венг Fondo Italia.

Напомним, аккаунт в социальных сетях Венг взломали недоброжелатели. Мошенники выложили в её аккаунте пост от имени Венг, в котором она рекомендует выгодно инвестировать средства.