38-летний Петтер Нортуг поделился деталями подготовки к новому лыжному сезону

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился деталями своей подготовки к новому сезону. Один из многолетних лидеров сборной Норвегии рассказал, что будет делать упор на короткие дистанции. Ранее стало известно, что спортсмен собирается выступить на Кубке Скандинавии.

«Думаю, большую пользу мне принесут более традиционные тренировки, в которых будет много скорости и выносливости. Насколько знаю, именно этого и не хватает моему телу из-за возраста», — приводит слова спортсмена NRK.

Ранее Нортуг заявлял, что вероятность его возвращения в профессиональный спорт увеличилась. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.