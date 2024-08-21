Вероника Степанова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова сообщила о том, что готовится стать мамой и пропустит грядущий сезон. Спортсменка опубликовала новость и соответствующие фотографии в своём телеграм-канале.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/2026!» — написала спортсменка.

Вероника Степанова Фото: из личного архива Вероники Степановой

Вероника Степанова Фото: из личного архива Вероники Степановой

Ранее Степанова рассказала, что хочет знать, за чей счёт едут на Олимпиаду-2024 те российские спортсмены, которых допустил МОК. В мае стало известно, что российская лыжница Вероника Степанова с сезона-2024/2025 будет представлять Татарстан.