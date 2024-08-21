Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Вероника Степанова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности
Вероника Степанова
Комментарии

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова сообщила о том, что готовится стать мамой и пропустит грядущий сезон. Спортсменка опубликовала новость и соответствующие фотографии в своём телеграм-канале.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/2026!» — написала спортсменка.

Вероника Степанова

Вероника Степанова

Фото: из личного архива Вероники Степановой

Вероника Степанова

Вероника Степанова

Фото: из личного архива Вероники Степановой

Ранее Степанова рассказала, что хочет знать, за чей счёт едут на Олимпиаду-2024 те российские спортсмены, которых допустил МОК. В мае стало известно, что российская лыжница Вероника Степанова с сезона-2024/2025 будет представлять Татарстан.

Материалы по теме
Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам из-за финансовых проблем
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android