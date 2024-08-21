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«Мудрое решение». Губерниев отреагировал на новость о беременности Вероники Степановой

«Мудрое решение». Губерниев отреагировал на новость о беременности Вероники Степановой
Дмитрий Губерниев
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Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о беременности российской лыжницы, олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой. О событии спортсменка сообщила сегодня, 21 августа, в своём телеграм-канале, сопроводив публикацию фотографиями.

«Молодец, Ника! Самое мудрое решение по нынешним временам!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Вероника Степанова также сообщила, что пропустит сезон-2024/2025 и вернётся на лыжню к Олимпиаде-2026. Ранее Степанова рассказала, что хочет знать, за чей счёт едут на Олимпиаду-2024 те российские спортсмены, которых допустил МОК. В мае стало известно, что российская лыжница Вероника Степанова с сезона-2024/2025 будет представлять Татарстан.

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