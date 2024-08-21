Наталья и Александр Терентьевы стали родителями, у них родилась девочка

Российские лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали родителями. Об этом сообщил Александр на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня я стал отцом. 21.08.2024. Девочка, 2,950 кг, 51 см», — написал Терентьев.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы покинут группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и будут тренироваться в группе Егора Сорина. Олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.

С сезона-2024/2025 Александр будет выступать за сборную Тюменской области, а Наталья — за команду Татарстана.