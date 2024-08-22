Трое лыжников сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

Пятеро южнокорейских лыжников, входящих в национальную команду этой страны, попали в серьёзное ДТП в Новой Зеландии.

Как сообщает AP со ссылкой на новозеландскую полицию и спортивных чиновников Южной Кореи, в результате лобового столкновения трое спортсменов погибли, ещё двое получили серьёзные ранения. Выжившие были доставлены на вертолёте в больницу Крайстчерча.

Сообщается, что трагедия произошла 21 августа на перекрёстке неподалёку от города Джеральдин. Личности её жертв не раскрываются. По словам официального представителя Спортивного и олимпийского комитета Южной Кореи Шим Хе Мина, целью поездки погибших лыжников в Новую Зеландию был тренировочный процесс. В южнокорейском МИД заявили, что оказывают консульскую помощь.