Только 6% норвежцев призвали допустить россиян к международным стартам — VG

Норвежское издание VG опубликовало опрос, в котором предложило своим читателям выразить их мнение относительно того, стоит ли разрешить российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Данное обсуждение было вызвано приближающимся чемпионатом мира по лыжным гонкам, который пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Пользователям было предложено три варианта ответов:

1) Полный запрет пока идёт специальная военная операция (фраза изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»)

2) Спорт и политика должны быть разделены

3) Необходимо искать наилучшие возможные компромиссы

Подавляющее большинство прошедших опрос норвежцев (92%) проголосовало за первый вариант, и лишь 6% читателей издания посчитали, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Ещё 2% высказались за поиск наилучших компромиссов.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Париже выступали 15 россиян в нейтральном статусе. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр-2024.