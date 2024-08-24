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Сорин назвал сроки возвращения Натальи Терентьевой к тренировкам после рождения ребёнка

Сорин назвал сроки возвращения Натальи Терентьевой к тренировкам после рождения ребёнка
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда Наталья Терентьева вернётся к тренировкам. Напомним, несколько дней назад Наталья родила ребёнка.

— Все добрые слова ребятам я уже сказал лично. Все поздравили и отметили радостное событие командой.

— Вы продолжите работу с Натальей после того, как она восстановится после родов?
— Мы не продолжим, а начнём, безусловно. Три летних месяца она тренировалась в соответствии с её положением, поддерживала физические кондиции. Как только Наталья восстановится, мы начнём непосредственно работать. Думаю, через месяц‑полтора. Планов по её стартам я не строю. Сейчас самое главное — восстановиться, чтобы организм вернулся в те кондиции, которые были до декретного отпуска, — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

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