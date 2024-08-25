Вокуев победил в спринте на чемпионате Коми по лыжероллерам, Устюгов — четвёртый

Российский лыжник Ермил Вокуев победил в спринтерской гонке свободным стилем на чемпионате Республики Коми по лыжероллерам, который проходит в Сыктывкаре.

Второе место занял Степан Дуркин, пьедестал дополнил Андрей Мельниченко. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов финишировал на четвёртой позиции.

Чемпионат Республики Коми по лыжероллерам, Сыктывкар. Спринт, мужчины:

1. Ермил Вокуев — 2:41,64.

2. Степан Дуркин +1,40.

3. Андрей Мельниченко +1,43.

4. Сергей Устюгов +10,09.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.