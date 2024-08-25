«Знаю, в чём проблема». Устюгов оценил своё состояние после 4-го места в спринте
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Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов высказался по поводу своего состояния после спринтерской гонке свободным стилем на чемпионате Республики Коми по лыжероллерам, который проходит в Сыктывкаре.
«Завтра я не побегу гонку, так как есть проблемы с ногами, с ахиллами. Пока бегать не могу. Бежал-бежал, и не добежал, воздуха не хватило. Два рывка смог сделать. Пока не хватает меня, чтобы отработать три минуты почти. Но ничего, я знаю, в чём проблема. Буду работать», — сказал Устюгов на видео в своём телеграм-канале.
Чемпионат Республики Коми по лыжероллерам, Сыктывкар. Спринт, мужчины:
1. Ермил Вокуев — 2:41,64.
2. Степан Дуркин +1,40.
3. Андрей Мельниченко +1,43.
4. Сергей Устюгов +10,09.
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