Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Знаю, в чём проблема». Устюгов оценил своё состояние после 4-го места в спринте

«Знаю, в чём проблема». Устюгов оценил своё состояние после 4-го места в спринте
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов высказался по поводу своего состояния после спринтерской гонке свободным стилем на чемпионате Республики Коми по лыжероллерам, который проходит в Сыктывкаре.

«Завтра я не побегу гонку, так как есть проблемы с ногами, с ахиллами. Пока бегать не могу. Бежал-бежал, и не добежал, воздуха не хватило. Два рывка смог сделать. Пока не хватает меня, чтобы отработать три минуты почти. Но ничего, я знаю, в чём проблема. Буду работать», — сказал Устюгов на видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат Республики Коми по лыжероллерам, Сыктывкар. Спринт, мужчины:

1. Ермил Вокуев — 2:41,64.
2. Степан Дуркин +1,40.
3. Андрей Мельниченко +1,43.
4. Сергей Устюгов +10,09.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android