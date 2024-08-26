Эндрю Масгрэйв выиграл общий зачёт лыжероллерной серии World Classic Tour
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв стал победителем общего зачёта лыжероллерной серии World Classic Tour, который проходил на фестивале Alliansloppet в Швеции.
По итогам соревнований британец набрал 590 очков, более чем на 100 баллов опередив своего ближайшего преследователя — француза Тома Жоли (473). Третьим стал норвежец Мортен Педерсен (397).
World Classic Tour. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение:
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 590.
- Тома Жоли (Франция) — 473.
- Мортен Педерсен (Норвегия) — 397.
- Петер Стакстон (Норвегия) — 305.
- Магнус Вестерхейм (Норвегия) — 303.
- Томас Мэлони Вестгорд (Ирландия) — 301.
Отметим, что у женщин победу праздновала норвежка Магни Смедос, набравшая по итогам соревнований 588 очков.
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