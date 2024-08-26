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Эндрю Масгрэйв выиграл общий зачёт лыжероллерной серии World Classic Tour

Эндрю Масгрэйв выиграл общий зачёт лыжероллерной серии World Classic Tour
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв стал победителем общего зачёта лыжероллерной серии World Classic Tour, который проходил на фестивале Alliansloppet в Швеции.

По итогам соревнований британец набрал 590 очков, более чем на 100 баллов опередив своего ближайшего преследователя — француза Тома Жоли (473). Третьим стал норвежец Мортен Педерсен (397).

World Classic Tour. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 590.
  2. Тома Жоли (Франция) — 473.
  3. Мортен Педерсен (Норвегия) — 397.
  4. Петер Стакстон (Норвегия) — 305.
  5. Магнус Вестерхейм (Норвегия) — 303.
  6. Томас Мэлони Вестгорд (Ирландия) — 301.

Отметим, что у женщин победу праздновала норвежка Магни Смедос, набравшая по итогам соревнований 588 очков.

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