Эндрю Масгрэйв выиграл общий зачёт лыжероллерной серии World Classic Tour

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв стал победителем общего зачёта лыжероллерной серии World Classic Tour, который проходил на фестивале Alliansloppet в Швеции.

По итогам соревнований британец набрал 590 очков, более чем на 100 баллов опередив своего ближайшего преследователя — француза Тома Жоли (473). Третьим стал норвежец Мортен Педерсен (397).

World Classic Tour. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение:

Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 590. Тома Жоли (Франция) — 473. Мортен Педерсен (Норвегия) — 397. Петер Стакстон (Норвегия) — 305. Магнус Вестерхейм (Норвегия) — 303. Томас Мэлони Вестгорд (Ирландия) — 301.

Отметим, что у женщин победу праздновала норвежка Магни Смедос, набравшая по итогам соревнований 588 очков.