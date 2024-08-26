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Дальквист рассказала, в каком случае завершит карьеру счастливой

Дальквист рассказала, в каком случае завершит карьеру счастливой
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 шведская лыжница Майя Дальквист ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Моя мечта заключается в том, чтобы завершить карьеру дома в Фалуне на чемпионате мира в 2027 году. Тогда я могла бы уйти из спорта счастливой», — приводит слова 30-летней Дальквист SVT.

Ранее шведская лыжница рассказывала о больших надеждах, связанных с чемпионатом мира — 2025 в Тронхейме, ради подготовки к которому даже переехала в Норвегию. Соревнования пройдут с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Дальквист является двукратной чемпионкой мира (2019, 2022) в командном спринте. В сезоне-2023/2024 она заняла 20-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин, набрав 913 очков.

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