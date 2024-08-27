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Глава SSA, выступавшая против допуска россиян, ушла в отставку из-за маленькой зарплаты

Глава SSA, выступавшая против допуска россиян, ушла в отставку из-за маленькой зарплаты
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Председатель Шведской лыжной ассоциации (SSA) Карин Маттссон объявила о своей отставке из-за непривлекательных финансовых условий.

«Я вынуждена так поступить, поскольку эта работа занимает слишком много времени, но, по сути, не является коммерческой. Заработная плата здесь чисто символическая. Фактически у меня нет работы и нет пенсии. И я пришла к тому рубежу, когда приходится расставлять приоритеты. Мне пора зарабатывать на жизнь», — приводит слова Маттссон Expressen.

52-летняя Маттссон возглавляла Шведскую лыжную ассоциацию с 2018 года. Ранее она выступала против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Маттссон была первой женщиной‑президентом Шведской лыжной ассоциации.

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