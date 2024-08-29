Большунов, Латыпов и Смольская примут участие в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов

Сегодня, 29 августа, на пресс-конференции, которая посвящена лыжно-биатлонной Гонке чемпионов-2025 стали известны имена участников турнира. Подробности состава спортсменов раскрыл исполнительный директор СБР Александр Пак.

«Мы переговорили со всеми лидерами и рейтинга ФЛГР, и рейтинга СБР. Предварительно мы получили согласие от всех. Единственное, времени до старта ещё много, поэтому мало ли случится травма или болезнь, не будет формы. Предварительно все лидеры и лыж, и биатлона согласие дали. Это Латыпов и Шевченко, Большунов. Мы также ориентировались и на белорусских спортсменов. Я предварительно всех обзвонил, они дали согласие: Антон и Динара Смольская, Дмитрий Лазовский. Они побегут в числе российских биатлонистов. Также мы будем опираться на мнение организаторов. Может, они заходят видеть кого-то из спортсменов, не входящих в топ-10, но известных. Уже с тренерами проговорили возможность участия Натальи Терентьевой и Сергея Устюгова», — отметил он.

Информацию про участников гонки прокомментировала и глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Да, мы договаривались, что будут 10 лучших спортсменов из женского и мужского рейтинга как у биатлонистов, так и у лыжников. Но к тому времени будет бегать Наталья Терентьева. Она изъявляет желание пробежать гонку. Какие-то изменения будут, следующий по рейтингу будет проходить. У нас, например, Сергей Устюгов не входит в десятку», — отметила спортивный функционер.

Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года.