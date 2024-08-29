Вяльбе — о переходе лыжников в биатлон: мы насильно никого не держим

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала потенциальный переход лыжников в биатлон и наоборот.

«Я не боюсь принять биатлонистов. Думаю, что таких сумасшедших просто нет. А если лыжники будут уходить — ну что поделать. Мы насильно никого не держим», — сказала Вяльбе на пресс-конференции.

Ранее стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должно прйоти в Рязани 4-5 января 2025 года. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.