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«Возможность для спортсменов — подзаработать». Вяльбе — о проведении Гонки чемпионов

«Возможность для спортсменов — подзаработать». Вяльбе — о проведении Гонки чемпионов
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила замену международных турниров Гонкой чемпионов.

«Что касается международных стартов, повторюсь, это шоу. Это возможность для людей насладиться зрелищем, а для спортсменов — подзаработать. Это не профессиональные старты: мы соревнуемся отдельно от биатлона, а биатлон — отдельно от нас. Но проводить такие соревнования нужно. Тем более это стало модно, да и раньше эти соревнования были международными», — сказала Вяльбе на пресс-конференции.

Ранее стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.

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