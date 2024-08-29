Вяльбе – об ожиданиях от грядущего сезона: надеюсь увидеть Терентьеву соревнующейся

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от грядущего сезона.

«У нас спортсмены настроены на сезон нормально. Всё бывает, конечно, кто-то приболел, кто-то устал. Но каждый год одно и то же. Все хотят соревноваться. Сезон прошлый был очень хорош. В этом году нет Спартакиады и других подобных соревнований, поэтому по просьбе всех тренеров у нас февраль почти без стартов. В это время мы проведём очень хорошие тренировки перед чемпионатом страны. Надеемся, что погода позволит ещё раз провести Большой Вудъявр без проблем. Мы ещё увеличили финал Кубка России на две гонки. Надеюсь, всё будет хорошо и в новом сезоне я увижу Наталью Терентьеву не только катающейся, но и соревнующейся», — сказала Вяльбе на пресс-конференции.