Терезе Йохауг назвала гонки, которые собирается пробежать до ЧМ-2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о планах на предстоящий сезон.

«В 2022 году я практически не каталась с середины декабря до Олимпиады. Это были два месяца без соревнований. Я знаю, что не завишу от других, потому что нахожусь на том уровне, на котором хочу и должна быть. Это не так уж и много… Другими словами, мне обязательно нужно постараться ехать быстро перед Рождеством.

50 км — это главная цель. Тогда я сказала, что если буду в хорошей форме и увижу, что у меня есть возможность бороться на других дистанциях, то хочу пройти и их», — приходит слова Йохауг VG.

До ЧМ-2025 Йохауг пробежит:

— в двух гонках — 10 км свободным и 10 км классическим стилем — во время открытия национального сезона в Бейтостолене;

— разделку на 10 км классическим стилем и масс-старт на 20 км в финской Руке во время открытия Кубка мира;

— разделку 10 км и скиатлон в Лиллехаммере;

— разделку на 10 км классикой и скиатлон на ЧН в Хараре в середине января.

Также спортсменка поставила под сомнение Давос и откажется от «Тур де Ски». Напомним, недавно Йохауг объявила о возвращении в спорт. Терезе – четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.