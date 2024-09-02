«Тоже хотите почувствовать приятные ощущения?» Йохауг — о возвращении в форму

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг в социальных сетях рассказала, как возвращается в форму.

Фото: Из личного архива Терезе Йохауг

«Форма не приходит сама по себе. Уже и забыла, как трудно было! Сегодня был поход в подвал на мельнице, наслаждаюсь послебеговым блаженством на роликовых лыжах в лучах осеннего солнца.

Вы тоже хотите почувствовать приятные ощущения после тяжёлой интервальной тренировки? Попробуйте мой вариант: 5х6 минут бега с двухминутным перерывом. Не забудьте сначала размяться, а потом сделать лёгкую пробежку», — написала Йохауг в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Терезе Йохауг

Напомним, недавно Йохауг объявила о возвращении в спорт. Терезе – четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.