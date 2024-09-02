«Всем надо строить свою жизнь». Ступак — о причинах ухода из сборной

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак рассказала, почему решилась на выход из сборной России.

– Месяц назад ты вышла из состава сборной России и сейчас на самоподготовке. Почему?

– Потому что я уже достаточно взрослый спортсмен для того, чтобы понимать, что мне нужно в данный момент.

– Что нужно?

– Я решила провести этот год с моей семьёй. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее.

– Что изменилось для тебя?

– Я стала меньше тренироваться. Сейчас больше в семье, занимаюсь делами помимо спорта. Развиваю себя в медийной части, потому что это очень важно для каждого спортсмена. Нам всем надо строить свою жизнь, и мне надо быть не только в спорте, но и вне его, — приводит слова Ступак Metaratings.

В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.