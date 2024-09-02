Ступак — об отношениях с Вяльбе: могу ей прямо сейчас позвонить, она скажет: «Да, Юлечка»

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак рассказала о возможности возвращения в сборную и отношениях с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

– В состав сборной ещё можешь вернуться?

– Безусловно! У меня прекрасные отношения с Егором Сориным и Еленой Вяльбе. Очень надеюсь, что никого не подставила и не обидела. При желании вернусь обязательно. Уверена, мне будут рады.

– Какие у вас отношения с Еленой Валерьевной? Кажется, что всё напряжённо.

– Это не так. Я могу прямо сейчас ей позвонить, она скажет: «Да, Юлечка». То, что у нас напряжённые отношения, – это фантазии других людей. В моём сердце огромные места занимают люди, которые открыли для меня этот путь. В том числе Елена Валерьевна и Маркус Крамер. Они открыли для меня большой спорт, и я всегда буду им благодарна, независимо от того, что они скажут обо мне, — приводит слова Ступак Metaratings.

Напомним, Юлия Ступак недавно объявила о выходе из сборной России. В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах.