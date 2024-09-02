Юлия Ступак: чем ближе ОИ-2026, тем больше понимаю, что наше участие под вопросом

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак высказалась об участии российских лыжников в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Чем ближе Олимпийские игры – 2026, тем больше понимаю, что наше участие под вопросом. Я себя в душе стараюсь не убеждать, что они точно будут. Я оптимист, и надежда есть, что мы выступим в Италии как сборная России. Подрастающее поколение должно поехать на Олимпийские игры и показать свою силу, независимо от того, что будут говорить люди в комментариях, которые в жизни даже не выходили на пробежку. Спортивный дух который есть у спортсмена, надо будет показать в десятикратном размере», — приводит слова Ступак Metaratings.

Напомним, Юлия Ступак недавно объявила о выходе из сборной России. В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах.