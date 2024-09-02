«Не хватает красивых русских девушек». Ступак — о связи с иностранными спортсменами

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак рассказала, поддерживает ли связь с иностранными спортсменами.

«Да, держу связь. Разные сообщения есть, очень приятно, что они первыми пишут мне. Это, наверное, какой-то показатель. Всё то же самое: кто-то пишет, что на лыжне не хватает красивых русских девушек, кто-то поддерживает нас и пишет, что им не хватает конкуренции», — приводит слова Ступак Metaratings.

Напомним, Юлия Ступак недавно объявила о выходе из сборной России. В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.