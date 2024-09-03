«Я бы дал 3%». Легков — о допуске российских лыжников до международных соревнований

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам — 2014 Александр Легков оценил шансы на допуск российских лыжников до международных соревнований.

«Маловероятно, я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы. Даже если FIS пойдёт на то, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать. А без них лыжных гонок особо и не будет, кто тогда будет соревноваться? Если подход будет таким же, как к летним Играм, то возражения норвежцев и шведов не будут особо приниматься, потому что, как мне кажется, они будут ориентироваться на общую повестку», — приводит слова Легкова ТАСС.

Напомним, в декабре 2016 года Легков был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. За этим последовала и полноценная дисквалификация, однако уже в 2018 году CAS признал дисквалификацию необоснованной и отменил её. Результаты Легкова на Олимпиаде в Сочи были оставлены в силе.