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«Он понял эту жизнь». Наталья Терентьева опубликовала забавные кадры со своей собакой

«Он понял эту жизнь». Наталья Терентьева опубликовала забавные кадры со своей собакой
Наталья Терентьева (Непряева)
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) поделилась кадрами с участием своей собаки. На прогулке вместе со спортсменкой Аксель отказался передвигаться своим ходом и залез в коляску.

«Он понял эту жизнь. Теперь двигается исключительно на колёсах», — написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Натальи Терентьевой (Непряевой)

Напомним, в августе 2024 года российские лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали родителями. Об этом сообщил Александр на своей странице в социальных сетях. В начале апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы покинут группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и будут тренироваться в группе Егора Сорина. Олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.

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