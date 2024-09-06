Джессика Диггинс: без денег мы не сможем проводить больше чемпионатов мира в США

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о проблемах сохранения темпов развития лыжного спорта в США.

«Пути к успеху очень быстро иссякают из-за финансовой засухи в стране, которая не имеет государственного спонсорства для катания на лыжах. Без денег мы не сможем проводить больше чемпионатов мира в Соединённых Штатах, мы не сможем финансировать наших спортсменов, и для людей практически невозможно продолжить карьеру в спорте, который происходит в основном в Европе.

Ещё одна вещь, которая нам действительно нужна, — это доступ к соревнованиям и связи со спортсменами. Нам нужно сделать так, чтобы люди могли легко находить наши гонки и транслировать их по запросу, где бы они ни находились. И это должно быть что-то простое и немедленное», — приводит слова Диггинс Fasterskier.

Федерация лыж и сноуборда США и Национальный фонд северных стран — две некоммерческие организации, которые в основном финансируют покрытие операционных расходов национальных команд, но их поддержки не всегда достаточно в сезон очень больших нагрузок на высоком уровне, и спортсменам тоже приходится вносить свой вклад в участие в соревнованиях.