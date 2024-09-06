Гус Шумахер — о спорте в США: нам нужно сделать лыжные гонки интересными для детей

Американский лыжник Гус Шумахер считает, что лыжные гонки в США должны стать доступными для молодого поколения.

«Думаю, нам нужно сделать лыжные гонки интересными для детей. Мы также должны продолжать стремиться сделать их максимально доступными, например, сокращая расходы на мероприятиях, когда это возможно, и поддерживая местные клубы и крупные организации, которые помогают начинающим гонщикам с первого момента, как только они присоединяются к группе, и вплоть до Кубка мира. Пока у нас есть лыжники, стремящиеся стать лучшими на каждом уровне, мы сможем поддерживать этот энтузиазм. Уровень иногда падает, но чем больше мы все сможем подталкивать друг друга становиться лучше, тем более стабильно мы будем на высоте. И я также планирую быть здесь в 2034 году!» — приводит слова Шумахера Fasterskier.

Ранее Джессика Диггинс высказалась о проблемах сохранения темпов развития лыжного спорта в США.