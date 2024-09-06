Стало известно расписание чемпионата мира по лыжероллерам — 2024
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала расписание чемпионата мира по лыжероллерам, который пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 12 по 15 сентября.
- 12 сентября:
18:00 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины
18:45 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины.
- 13 сентября:
17:00 мск. Спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.
18:15 мск. Спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы.
- 14 сентября:
17:00 мск. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.
18:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы.
- 15 сентября:
11:00 мск. Масс-старт в гору 15 км, классика. Женщины
11:30 мск. Масс-старт в гору 15 км, классика. Мужчины.
Комментарии