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Стало известно расписание чемпионата мира по лыжероллерам — 2024

Стало известно расписание чемпионата мира по лыжероллерам — 2024
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала расписание чемпионата мира по лыжероллерам, который пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 12 по 15 сентября.

  • 12 сентября:
    18:00 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины
    18:45 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины.
  • 13 сентября:
    17:00 мск. Спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.
    18:15 мск. Спринт, свободный стиль.  Мужчины, женщины. Финалы.
  • 14 сентября:
    17:00 мск. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.
    18:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы.
  • 15 сентября:
    11:00 мск. Масс-старт в гору 15 км, классика. Женщины
    11:30 мск.  Масс-старт в гору 15 км, классика. Мужчины.
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