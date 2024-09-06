Стало известно расписание чемпионата мира по лыжероллерам — 2024

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала расписание чемпионата мира по лыжероллерам, который пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 12 по 15 сентября.

12 сентября:

18:00 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины

18:45 мск. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины.

13 сентября:

17:00 мск. Спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.

18:15 мск. Спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы.

14 сентября:

17:00 мск. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Пролог.

18:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы.

15 сентября:

11:00 мск. Масс-старт в гору 15 км, классика. Женщины

11:30 мск. Масс-старт в гору 15 км, классика. Мужчины.