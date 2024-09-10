«Это фантастика». Кальво — о возможности посоревноваться с Йохауг

Норвежская лыжница Анна Кьерсти Кальво высказалась о чемпионате мира и возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг в спорт.

«Это фантастика, что Терезе возвращается. Мы хотим лучшего на старте, и нам придётся сделать всё возможное, чтобы побеждать друг друга. Победа всегда является самой важной вещью, но есть и другие места на подиуме, за которые можно побороться. Мы должны подготовиться как можно лучше и соревноваться с теми, кто на старте», — приводит слова Кальво Fondo Italia.

Напомним, в личном женском зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024 Кальво стала 34-й. Бронзу она завоевала в двух стартах, а всего смогла принять участие в 9 из 15 этапов. По итогам сезона-2022/2023 она была признана лучшей спортсменкой Норвегии.