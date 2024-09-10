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Эмма Рибом — о межсезонье: лето с точки зрения тренировок было не таким, как мне хотелось

Эмма Рибом — о межсезонье: лето с точки зрения тренировок было не таким, как мне хотелось
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Шведская лыжница Эмма Рибом рассказала, что провела не самое удачное межсезонье из-за травмы.

«Лето переходит в осень. Лето, которое, с точки зрения тренировок, возможно, было не таким, как мне хотелось бы, с травмой, из-за которой мне было сложно тренироваться так, как хотела заранее! Но это также напоминание о том, что жизнь — это гораздо больше, чем просто спорт.

Теперь, однако, с нетерпением жду, надеюсь, хорошей осенней тренировки. И как однажды сказал мне один мудрый человек: «Одно из самых важных качеств спортсмена — это
это желание вернуться в строй! Невзирая на трудности!» Так что именно этим я и собираюсь заняться!!!» — написала Рибом в социальных сетях.

Напомним, Рибом в феврале получила травму на тренировке, из-за чего не смогла принять участие в 10-м этапе Кубка мира.

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