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Бронзовый призёр Пхёнчхана-2018 Анастасия Кулешова пропустит летний ЧР в Тюмени

Бронзовый призёр Пхёнчхана-2018 Анастасия Кулешова пропустит летний ЧР в Тюмени
Анастасия Кулешова (Седова)
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Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова (Седова) пропустит летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи» со ссылкой на слова тренера Петра Седова.

Специалист рассказал, что его подопечная заболела. В то же время остальные члены тренировочной группы примут участие в тюменских гонках.

В состав группы Петра Седова, помимо Анастасии Кулешовой, входят также Илья Трегубов, Егор Гусак, Павел Соловьёв, Данил Нечипоренко, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Владислав Осипов и Никита Родионов.

Ранее Кулешова объяснила отсутствием интереса с её стороны вопрос о полемике с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

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