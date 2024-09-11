Бронзовый призёр Пхёнчхана-2018 Анастасия Кулешова пропустит летний ЧР в Тюмени

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова (Седова) пропустит летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи» со ссылкой на слова тренера Петра Седова.

Специалист рассказал, что его подопечная заболела. В то же время остальные члены тренировочной группы примут участие в тюменских гонках.

В состав группы Петра Седова, помимо Анастасии Кулешовой, входят также Илья Трегубов, Егор Гусак, Павел Соловьёв, Данил Нечипоренко, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Владислав Осипов и Никита Родионов.

Ранее Кулешова объяснила отсутствием интереса с её стороны вопрос о полемике с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.