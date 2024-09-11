Сергей Устюгов планирует выступить в двух дисциплинах на летнем ЧР по лыжным гонкам

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов примет участие в летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт с 15 по 18 сентября в Тюменской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».

По информации источника, группа Сергея Устюгова, в которую также входят Андрей Кузнецов, Андрей Мельниченко и Рифат Сафиуллин, в полном составе примет участие в соревнованиях в Тюмени. Спортсмены пока определяются, в каких гонках будут стартовать. Устюгов планирует бежать первые две гонки: коньковую разделку и спринт.

В августе Устюгов занял четвёртое место в спринте на чемпионате Республики Коми по лыжероллерам.

Ранее стало известно, что в летнем чемпионате России примет участие трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов.