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Шведский лыжник сломал ключицу, пытаясь увернуться от белки во время тренировки

Шведский лыжник сломал ключицу, пытаясь увернуться от белки во время тренировки
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Шведский лыжник Йоэль Андерссон на велосипедной тренировке сломал ключицу, пытаясь увернуться от белки.

«Ехал под гору со скоростью около 50 км/ч, и вдруг на дорогу вышла белка. Я не успел многого увидеть, пытался уклониться и оказался в канаве. Всё произошло за несколько секунд.

Врач сказал мне, что нужно шесть недель полного отдыха, прежде чем я смогу снова использовать плечо, отсюда от 10 до 12 недель. Это значит, что я отправляюсь в зиму с худшей подготовкой в своей карьере.

Для меня всё ясно, тренируюсь, чтобы хорошо выступить на Vasaloppet, к счастью, у меня осталось шесть месяцев. До конца года соревнований не будет, но я собираюсь продолжать работать с остальным телом», — приводит слова Андерссона Nordic Magazine.

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