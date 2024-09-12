Шведский лыжник сломал ключицу, пытаясь увернуться от белки во время тренировки

Шведский лыжник Йоэль Андерссон на велосипедной тренировке сломал ключицу, пытаясь увернуться от белки.

«Ехал под гору со скоростью около 50 км/ч, и вдруг на дорогу вышла белка. Я не успел многого увидеть, пытался уклониться и оказался в канаве. Всё произошло за несколько секунд.

Врач сказал мне, что нужно шесть недель полного отдыха, прежде чем я смогу снова использовать плечо, отсюда от 10 до 12 недель. Это значит, что я отправляюсь в зиму с худшей подготовкой в своей карьере.

Для меня всё ясно, тренируюсь, чтобы хорошо выступить на Vasaloppet, к счастью, у меня осталось шесть месяцев. До конца года соревнований не будет, но я собираюсь продолжать работать с остальным телом», — приводит слова Андерссона Nordic Magazine.