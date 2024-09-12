Мартин Сундбю раскритиковал Йоханнеса Клебо на фоне возможного возвращения Петтера Нортуга

Бывший норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Мартин Сундбю высказался о возможности возвращения в сборную Норвегии 38-летнего двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга.

«Самым обсуждаемым в мире лыжником в 2024 году стал Петтер Нортуг, и это проблема мировых лыж. Поскольку после Петтера нет никого, кому удалось бы продвигать наш спорт дальше.

Лыжные гонки — фантастический вид спорта, и норвежские лыжники находятся на безумно высоком уровне. Но в поисках развлечения, включая телевизор, люди перестали выбирать лыжи. Сейчас нам не хватает выдающихся спортсменов, поэтому мы смотрим лыжи, спокойно попивая кофе. У нас есть люди, выигравшие сотню гонок Кубка мира, но не вызывающие эмоций.

В своё время Петтер Нортуг поднял популярность нашего вида спорта на небывалую высоту, а вот Йоханнесу Клебо это сделать не удалось. Сейчас именно у Йоханнеса есть возможность поднять лыжные гонки, но если он не поймёт свою миссию, то вряд ли сможет это сделать. Петтер был рок-н-ролльным лыжником, а вот кем является Йоханнес — понять сложно.

Если бы Нортуг был выбран для участия в командном спринте на чемпионате мира вместе с Клебо, это создало бы огромный ажиотаж и высочайшее внимание к лыжным гонкам.

Это фантастическая идея, однако есть ещё пять или шесть человек, которые на бумаге бегут быстрее, чем Петтер. И если взять не кого-то из них, то они посчитают, что их не воспринимают всерьёз. Однако ни у кого нет головы Петтера. А мы всё-таки были и остаёмся Норвегией. Так почему мы должны отказываться от Петтера?» — приводит слова Сундбю VG.

Ранее 38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участия в чемпионате мира — 2025.