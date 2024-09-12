«Чёрт, что же я наделала?» Йохауг — о первой мысли после того, как объявила о возвращении

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как переживала, когда публично объявила о своём решении вернуться в спорт. Она сделала это в марте 2024 года. Цель Йохауг — выступить на домашнем чемпионате мира 2025 года.

— В каком-то смысле я чувствовала, что для моей головы было очень полезно просто принять решение. Произнести это вслух самой себе и сказать это вслух другим.

— Что вы почувствовали, когда объявили своё решение?

— Сначала это было похоже на: «Чёрт, чёрт, чёрт, что же я наделала?» Внезапно я снова захотела передумать. Я начала думать: «О боже, смогу ли я это сделать? Неужели всё пропало?», но потом мне просто пришлось довериться своей интуиции и поверить в то, что это возможно», — приводит слова Йохауг NRK.