Стал известен состав сборной США по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила состав сборной по лыжным гонкам на сезон-2024/2025. Всего в сборную попали 18 спортсменов.

Состав основной женской команды:

Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Джулия Керн, София Лаукли, Саманта Смит.

Состав основной мужской команды:

Бен Огден, Гус Шумахер, Джеймс Клинтон Скунмейкер.

В женскую команду В попали Хэли Брюстер, Нови Маккейб, Сидни Палмер-Леджер. А во втором мужском составе оказались Кевин Болджер, Майкл Эрнхарт, Джонни Хагенбач, Люк Джагер, Зак Кеттерсон, Уили Кох и Занден Макмаллен.

Ранее американская лыжница Джессика Диггинс стала лауреатом Международной премии Бека за выдающиеся результаты в прошедшем сезоне. Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта и сноуборда США.