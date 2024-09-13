Олимпийский чемпион Алексей Червоткин в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область

29-летний российский лыжник Алексей Червоткин, чемпион и призёр Олимпийских игр в эстафете, с сезона-2024/2025 на внутрироссийских соревнованиях будет представлять Тюменскую область.

В прошлом сезоне спортсмен представлял Архангельскую область. О трансфере в пятницу, 13 сентября, сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».

Ранее Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила состав сборной по лыжным гонкам на сезон-2024/2025. Всего в сборную попали 18 спортсменов. В основном женском составе оказались Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Джулия Керн, София Лаукли, Саманта Смит. А в мужскую попали Бен Огден, Гус Шумахер и Джеймс Клинтон Скунмейкер.