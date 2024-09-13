«Дядька всё так же молод». Коростелёв показал детское фото с Сергеем Устюговым

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал фото из детства, где он запечатлён с будущим коллегой, олимпийским чемпионом 2022 года и двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым. 20-летний спортсмен пошутил над разницей в их возрасте.

«Этот бородатый дядька всё так же молод, только иногда провода замыкаются», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Савелий Коростелёв и Сергей Устюгов Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров. В этом году он стал победителем Спартакиады сильнейших — 2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Александром Большуновым. Также он завоевал две бронзовые медали Спартакиады в разделке на 10 км свободным стилем и в масс-старте на 50 км классическим стилем. В 2024 году лыжник стал двукратным чемпионом России в командном спринте и эстафете.