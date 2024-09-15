Мария Истомина стала чемпионкой России в коньковой разделке на 15 км на лыжероллерах

Лыжница Мария Истомина, представляющая Архангельскую область, стала чемпионкой России в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на лыжероллерах с результатом 35.55,7.

Второе место заняла Алина Пеклецова из Волгоградской области (36.11,9), тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (36.30,3).

Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Роллеры. 15 км. Свободный стиль: