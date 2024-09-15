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Мария Истомина стала чемпионкой России в коньковой разделке на 15 км на лыжероллерах

Мария Истомина стала чемпионкой России в коньковой разделке на 15 км на лыжероллерах
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Лыжница Мария Истомина, представляющая Архангельскую область, стала чемпионкой России в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на лыжероллерах с результатом 35.55,7.

Лыжные гонки. Летний чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Роллеры. 15 км. Свободный стиль
15 сентября 2024, воскресенье. 08:30 МСК
Окончено
1
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
35:55.7
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+16.20
3
Екатерина Никитина
Москва - Республика Мордовия
+34.60

Второе место заняла Алина Пеклецова из Волгоградской области (36.11,9), тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (36.30,3).

Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Роллеры. 15 км. Свободный стиль:

  1. Мария Истомина (Архангельская область) — 35.55,7.
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 36.11,9.
  3. Екатерина Никитина (Москва) — 36.30,3.
  4. Арина Каличева (Москва) — 36.31,3.
  5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 36.54,7.
  6. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 37.01,1.
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