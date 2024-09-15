Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м
Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем с результатом 45.54,9 на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени.
Второе место занял Сергей Волков (45.57,3), тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев с результатом 46.05,9. Александр Большунов занял 10-е место (47.13,4).
Лыжи. Чемпионат России. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Роллеры. 20 км. Свободный стиль:
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 45.54,9.
- Сергей Волков (Республика Татарстан) — 45.57,3.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 45.05,9.
- Андрей Кузнецов (ХМАО-Югра) — 46.22,7.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) — 46.37,1.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 36.40,2.
- Александр Бакуров (Москва) — 46.54,4.
- Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 46.55,9.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 47.12,1.
- Александр Большунов (Архангельская область) — 47.13,4.
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