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Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м

Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем с результатом 45.54,9 на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени.

Второе место занял Сергей Волков (45.57,3), тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев с результатом 46.05,9. Александр Большунов занял 10-е место (47.13,4).

Лыжи. Чемпионат России. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Роллеры. 20 км. Свободный стиль:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 45.54,9. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 45.57,3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 45.05,9. Андрей Кузнецов (ХМАО-Югра) — 46.22,7. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 46.37,1. Илья Семиков (Республика Коми) — 36.40,2. Александр Бакуров (Москва) — 46.54,4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 46.55,9. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 47.12,1. Александр Большунов (Архангельская область) — 47.13,4.