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Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м

Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м
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Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем с результатом 45.54,9 на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени.

Лыжные гонки. Летний чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Роллеры. 20 км. Свободный стиль
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
45:54.9
2
Сергей Волков
Республика Татарстан
+2.40
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+11.00

Второе место занял Сергей Волков (45.57,3), тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев с результатом 46.05,9. Александр Большунов занял 10-е место (47.13,4).

Лыжи. Чемпионат России. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Роллеры. 20 км. Свободный стиль:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 45.54,9.
  2. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 45.57,3.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 45.05,9.
  4. Андрей Кузнецов (ХМАО-Югра) — 46.22,7.
  5. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 46.37,1.
  6. Илья Семиков (Республика Коми) — 36.40,2.
  7. Александр Бакуров (Москва) — 46.54,4.
  8. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 46.55,9.
  9. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 47.12,1.
  10. Александр Большунов (Архангельская область) — 47.13,4.
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