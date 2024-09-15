«Хотелось бы немного попрохладнее». Сорина — о погоде на летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала, что хотела бы более прохладную погоду во время гонки с раздельным стартом на чемпионате России на 15 км на лыжероллерах свободным стилем.

«Не сказать, что комфортно себя чувствовала, так как это первая контрольная для меня за лето после реабилитации. Не совсем удалось показать то, что планировала и хотелось, самочувствие не позволило. Очень тепло, даже жарковато, хотелось бы немного попрохладнее. Это золотая осень в Тюмени, поэтому погода у нас практически всегда такая», — приводит слова Сориной «Тюменская арена».

На чемпионате России на лыжероллерах с раздельным стартом на 15 км Татьяна Сорина заняла шестое место с результатом 37.01,1. Победительницей стала Мария Истомина (35.55,7).