«Не для болельщиков». Ведущий объяснил, почему «Матч ТВ» не показывает ЧР по лыжным гонкам

Корреспондент и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов объяснил, почему канал не показывает летний чемпионат России по лыжным гонкам.

«Сегодня начинается чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам). Многие спрашивают, почему «Матч» не показывает. Всё просто. Суть не в передаче кому-то прав или нежелании какой-либо из сторон идти на контакт. Сами гонцы здесь уж точно не виноваты, ерунда полная. Дело гонщиков — готовиться, а устраивать шоу — это наше (журналистское) дело. Первое, что надо изменить — программу. Две длиннющие разделки за три гоночных дня — перебор. Для обычного зрителя — просто жесть. Поставь туда хоть Киркорова, на 20-м километре, все переключат.

Второе — выбрать другие дни. Воскресенье, понедельник и среда — это дни не для болельщиков. Надо менять календарь. Пока эти соревнования для спортсменов и тренеров. Но не для болельщиков. Эти соревнования пару лет назад только статус ЧР получили. Потом появились призовые. Следующий этап — трансляция», — написал Романов в социальных сетях.