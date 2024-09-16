Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам
Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени. Терентьев преодолел дистанцию за 3.25,63.
Второе место занял Савелий Коростелёв (3.26,10). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов с результатом 3.26,13.
Лыжи. Летний чемпионат России. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:
- Александр Терентьев (Тюменская область) — 3.25,63.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.26,10.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 3.26,13.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.26,25.
- Сергей Волков (Республика Татарстан) — 3.26,75.
- Константин Тиунов (Москва) — 3.26,85.
Материалы по теме
Комментарии