Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени. Терентьев преодолел дистанцию за 3.25,63.

Второе место занял Савелий Коростелёв (3.26,10). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов с результатом 3.26,13.

Лыжи. Летний чемпионат России. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:

  1. Александр Терентьев (Тюменская область) — 3.25,63.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.26,10.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 3.26,13.
  4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.26,25.
  5. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 3.26,75.
  6. Константин Тиунов (Москва) — 3.26,85.
Материалы по теме
Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android