Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени. Терентьев преодолел дистанцию за 3.25,63.

Второе место занял Савелий Коростелёв (3.26,10). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов с результатом 3.26,13.

Лыжи. Летний чемпионат России. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:

Александр Терентьев (Тюменская область) — 3.25,63. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.26,10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 3.26,13. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.26,25. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 3.26,75. Константин Тиунов (Москва) — 3.26,85.