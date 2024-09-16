Бородавко недоволен выступлением своей группы на старте летнего чемпионата России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался недоволен выступлением своей группы на старте летнего чемпионата России – 2024, который проходит в Тюмени.

«Что касается моей группы, то, конечно, недоволен результатом. К сожалению, тот же Александр Большунов не смог пробиться в финал (спринта) и побороться там. Что касается девочек, то второе место Алёны Барановой достаточно неплохое, была красивая борьба до самого финиша. Девочки показали очень хорошую спринтерскую борьбу, где ни у кого не было явного преимущества.

Все спортсмены надеются, что в новом сезоне всё получится. Но в то же время подошли в достаточно разном состоянии. Ребята далеки от своего лучшего состояния, сделаем выводы и будем работать дальше», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

18 и 19 сентября в рамках ЧР пройдут гонки на 15 и 20 км, а также кроссы.